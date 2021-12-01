يويفا يكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022 «صور»

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الكرة التي سيلعب بها مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022، والتي تقام في نهاية مايو القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت كرة نهائي دوري أبطال اوروبا 2021/2022، على العلامة التجارية للشركة الراعية للبطول "أديدس"، ورمز البطولة، وسط نجوم تحيط بالكرة.

ونجح تشيلسي من تحقيق الفوز والتتويج بالنسخة الأخيرة من البطول، على حساب غريمة المحلي والقاري، مانشستر سيتي، بنتيجة هدف دون رد.

تشيلسي أفضل نادي في العالم من قبل فرانس فوتبول

توج فريق تشيلسي الإنجليزي، بأفضل نادي في عام 2021، بقيادة المدير الفني توماس توخيل، وقيادة سيزار أزبلكوتا بما قدموه من أداء في الموسم الماضي.

ونجح تشيلسي من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالنسخة الماضية، بقيادة توماس توخيل، في أول أعوامه مع البلوز.

دوناروما

ونجح الإيطالي دوناروما من التتويج بجائزة أفضل حارس من الألماني مانويل نوير والسنغالي إيدور ميندي حارس تشيلسي وبطل دوري أبطال أوروبا.

نجح الإيطالي دوناروما من التتويج بالجائزة، بعد تقديم موسم قوي وصعب، والتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، بالرغم من ضغر سنه.

وحرص دوناروما وهو على منصة التتويج بالشكر لزملائه السابقين في الفريق والحالي، أكد على الصعوبات التي واجهة في التدريبات للوصول إلى هنا.

روبيرت ليفاندوفيسكي

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي بجائزة أفضل مهاجم في عام 2021، بعد موسم قوي وتألق شديد، وتسجيل 41 هدف في الموسم بمختلف البطولات.

ويتواجد البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، في صفوف بايرن ميونخ الألماني، ومنتخب بلاده، والذي توج بالعام الماضي بالدوري الألماني مع فريقه.

وأشار روبيرت وهو على المنصة على فضل فريقه في التتويج بالجائزة، وقة دفاع فريقه في الموسم الماضي وما يقدمه فريقه معه ليصل لمنصت التتويج.

وتوج الإسباني بيدري بالجائزة بعد تقديم موسم قوي، مع منتخب بلاده في بطولة اليورو، وأولمبياد طوكيو، والأمم الأوروبيه، وما قدمه مع فريقه برشلونة.

وتقدم بيدري في كلمته للشكر، لكل من ساهم في تقديمه، لهذا المستوي، وهو في سن الـ 19 عام، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وهو ملهمه في عالم كرة القدم.