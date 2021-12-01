/663911/يوسف-الحسيني-لـ-هاني-رمزي-لما-أنت-بتحب-القرآن-وحافظه-مدخلتش-الإسلام-ليه

فجر حديث الإعلامي ووكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، يوسف الحسيني، جدلًا بعد تصريحاته بشأن تحفيظ القرآن الكريم فى مدارس التربية والتعليم.

دوت الخليج

يوسف الحسيني يرد على هاني رمزي

وردًا على تصريح لاعب المنتخب السابق هاني رمزي، بشأن تصريحه الذى قال فيهت:" احنا طول عمرنا حافظين القرآن، واحنا حابينه جدًا"، ليرد الحسيني قائلًا:" طيب أنتم مأسلمتوش لية؟

جاء ذلك خلال تصريحات النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، لموقع دوت الخليج الإخباري.

يوسف الحسيني متحدثًا عن فرض تدريس القرآن

وتحدث النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، لموقع دوت الخليج، مجيبًا على الانتقادات التى وجهت له.

وطرح الحسيني نصحًا بشأن الرغبة حول تحسين قدرات الأطفال فى تعلم اللغة العربية.

وتسأل النائب يوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن العلاقة بين تقوية اللغة العربية وفرض تدريس كتاب مقدس لديانة على كل المصريين بفرض النظر عن دين كل فرد.

وتابع النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" يعني اللغة العربية ماحدش هايعرفها غير لو فرضنا على الولاد حفظ آيات القرآن، مضيفًا:" لو قدمنا لهم قطع أدبية وشعر وأدب جاهلى، مش هايعلمهم لغة عربية".