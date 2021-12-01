/663914/محافظ-البحيرة-يشهد-اليوم-العالمي-لذوي-الاحتياجات-الخاصة-بالمحافظة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الإحتفالية التى نظمتها المحافظة بمناسبة اليوم العالمي لذوى الإحتياجات الخاصة والتى تم تنظيمها اليوم بقاعة مجمع دمنهور الثقافي بدمنهور بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والنائبة نجوى خلف عضو مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات التضامن الإجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومسئولي الجمعيات الخيرية و٥٠٠ طالب وطالبة من أبنائنا ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة ومراكز الشباب بالمحافظة والطلاب المتفوقين والحاصلين على مراكز عالمية وعربية وجمهورية بمختلف المسابقات وذويهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبدأت فعاليات الحفل بالقرآن الكريم ثم فقرات غنائية مترجمة بلغة الإشارة ومنها ( دوت الخليج - بطل الحكاية - معنى الوطن ) والتى قدمها طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ونالت إعجاب وإستحسان جميع الحضور الذى عبر بلغة الإشارة أيضا بالشكر والإعجاب للطلاب المشاركين.

وتضمنت فقرات الحفل رقص تعبيري على أغنية أنا من البحيرة لطلاب مدرسة ناصر للتربية الفكرية وهم ضمن أعضاء فريق مراكز الإبداع والفنون بالشباب والرياضة الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الحلم المصري .

محافظ البحيرة يشهد اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة

وكذا تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المحافظة والدور الكبير الذى تقوم به لدعم ذوي الهمم.

هذا وقد قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تقديم دعم إضافي بقيمة مليون جنية لتوفير كافة الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية اللازمة بواقع ٥٠٠ ألف جنية من المحافظة و٥٠٠ ألف جنية أخرى من الجمعيات.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا يقلوا عن أقرانهم بل هناك من تميزوا وأبدعوا في العديد من المجالات العلمية والثقافية والسياسية والفنية والرياضية ولابد من تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم .

مشيراً إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة مع العديد من المؤسسات الخدمية والخيرية بالتنسيق مع المجلس الإستشاري لشؤون ذوي الإعاقة لخدمة ذوي الهمم بالمحافظة، ليلقى أبناؤنا من ذوي الهمم كامل الدعم والرعاية والتكريم وخاصةً في العمليه التعليمية حيث يتم تطوير ورفع كفاءة جميع مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى إفتتاح مدارس جديدة كمدرسة الأمل للمكفوفين والتى تم تطويرها بالكامل وفق أحدث النماذج والتقنيات والمواصفات العالمية وتوفير كافة المقومات والخدمات اللازمة لأبنائها الطلاب.

كما بزغ نجم المحافظة بفوز العديد منهم فى مختلف أنواع الرياضة والألعاب والمسابقات الفنية والثقافية ومنهم البطل مصطفى رميح الحاصل على المركز الثالث فى بطولة العالم للمكفوفين لرفع الأثقال إبن مدرسه الأمل بدمنهور والذى رفع إسم مصر عالياً فى المحافل الدولية .

وعلى هامش الإحتفالية أفتتح اللواء المحافظ معرض للفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والخزف والنسيج والتريكو والحرف اليدوية ومنتجات مراكز تنميه القدرات والفنون وذوي القدرات الخاصة بمراكز الشباب ومدارس التربية الفكرية والتربية الخاصة .

كما قام المحافظ بتوزيع عدد من المساعدات على مستحقيها ومنها ٢٧ كرسي متحرك و١٥ كرسي كهربائي و١١ طرف صناعي و١٤ سماعة أذن و٢ دراجة بخارية ومبلغ مالي مقدم من جمعية عطاء لأحد المواطنين لشراء ٢ طرف صناعي .

وفى ختام الحفل تم تقديم شهادات إجتياز الدورة التدريبية للمتدربين، وكذا تقديم شهادات التقدير وتكريم كل من المتميزين من ذوي الإحتياجات الخاصة والجهات المشاركة والحاصلين على مراكز عالمية وعربية وجمهورية بمختلف المسابقات بالتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الإجتماعي ومركز الإبداع الفني والأزهر والكنيسة والشركاء من المراكز الطبية والمستشفيات والمعامل المشاركة .