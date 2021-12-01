محافظ الغربية: منع دخول المواطنين للمصالح الحكومية دون شهادة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أنه تم بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية دون تقديم شهادة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.





وأوضح محافظ الغربية -فى تصريح صحفى- أن المحافظة نجحت فى إعطاء جميع العاملين بالديوان العام للقاح بنسبة 100%، و95% لبقية المصالح الحكومية داخل نطاق المحافظة، تطبيقًا لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد. وأشار إلى أن المحافظة تواصل تلقيح للمواطنين من خلال المراكز الثابتة والمتحركة لمديرية الصحة، حيث وصل عدد من تلقوا اللقاح إلى 1.6 مليون مواطن حتى اليوم.

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