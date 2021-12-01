جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية القبرصى نيكوس خريستودوليدس، وذلك فى إطار التشاور المستمر والعلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين الصديقين.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا أوجه التعاون الثنائى المختلفة ومتابعة نتائج اللجنة العليا للتعاون الثنائى بين البلدين على المستوى الرئاسى، والتى عُقدت لأول مرة بالقاهرة فى 4 سبتمبر 2021، حيث وجه الوزير القبرصى فى هذا الشأن دعوة للوزير شكرى لزيارة قبرص خلال الفترة المقبلة. كما أضاف السفير أحمد حافظ، أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره القبرصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.