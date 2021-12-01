شمال سيناء تتعرض لموجة أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن هناك أجزاء كبيرة من المحافظة تعرضت بعد ظهر اليوم، إلى سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة سبقتها غيوم وانخفاض فى درجات الحرارة.





ووجه شوشة -فى بيان اليوم- برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات وبغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية وبمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية. ومن جهتها، تتابع غرفة العمليات بالمحافظة تطورات الأمطار والظروف الجوية، حيث أن هناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأى شئ غير عادى حتى الآن.

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