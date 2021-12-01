محافظ أسوان: إنهاء خدمة الموطف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات

جدة - نرمين السيد - وجه السكرتير العام لمحافظة أسوان حازم عزت، بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بمختلف الجهات والمصالح بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضمن جهود تنفيذ الخطة القومية لمحافحة الإدمان على مستوى الجهات الحكومية بالمحافظة، والتى سيبدأ العمل بها اعتبارًا من 16 ديسمبر الجارى طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن الموظف الذى يتعمد الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه بغير عذر مقبول يتم إنهاء خدمته.





وقال السكرتير العام لمحافظة أسوان -فى تصريح اليوم الأربعاء- إنه سيتم إجراء التحاليل بصورة مفاجئة لجميع الموظفين، موضحا أن التحليل فى هذه الحالة إستدلاليًا من خلال الحصول على عينة التحليل البولى من الموظف وإجراء التحليل فى حضوره، ويلتزم الموظف بأن يذكر للجنة كافة العقاقير التى يتعاطها للعلاج مؤيده بمستندات طبية ( روشتات وتقارير معتمدة من التأمين الصحى).

وأضاف أنه فى حالة إيجابية العينة يتم تحريرها وإيقاف الموظف عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة وقفه عن العمل، و بالتوازى يتم إجراء تحليل توكيدى على ذات العينة بالجهات المختصة وتلتزم الجهة بإخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حال ورود نتيجة التحليل التوكيدى وثبوت إيجابية العينة والتعاطى يتم إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

وتابع أنه يجوز للموظف حال ثبوت إيجابية العينة فى التحليل الإستدلالى التظلم والإحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى، على نفقته الخاصة لفحص ذات العينة خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل الاستدلالى، لافتا إلى أنه فى حالة سلبية العينة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعى.

ونوه حازم عزت إلى من يرغب فى العلاج من تعاطى وإدمان المخدرات مجانًا، وفى غاية السرية التواصل مع المختصين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على الرقم ( 16023 ).