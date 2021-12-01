بحوث الإلكترونيات ومركز تحديث الصناعة يتعاونان لتطوير منظومة الإضاءة

جدة - نرمين السيد - وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكولا للتعاون الثلاثى مع مركز تحديث الصناعة وشركة متخصصة فى أنظمة الإضاءة فى إطار التعاون المتبادل والمثمر بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والتجارة والصناعة.





وقالت القائم بعمل رئيس المعهد الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، فى التقرير الذى رفعته لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن، إن البروتوكول يأتى فى إطار الدور القومى الذى يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات كبيت خبرة فى مجال صناعة الإلكترونيات بمصر، والدور الاستراتيجى لمركز تحديث الصناعة الذى يمثل نقطة تحول فى الصناعة المحلية.

وأضافت أن البروتوكول يتضمن المساهمة فى تطوير كشافات الليد، وزيادة العمر الافتراضى لها، وتوفير الطاقة باستخدام تكنولوجيات متطورة ترفع من كفاءتها، والتعاون فى مجال إنتاج الدوائر الإلكترونية المطبوعة (PCB)، والعمل على تطويع مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها فى إنتاج كشافات موفرة للطاقة.

وأوضحت ان التعاون يتضمن كذلك إيجاد حلول مبتكرة لمنظومة الإضاءة الذكية، وكذلك التعاون فى تعزيز الخدمات المجتمعية من خلال تأهيل طلاب كليات الهندسة لسوق العمل.

بدوره، أعرب المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون، والذى يمثل فى مضمونه رسالة من أهم الرسائل التى يعمل عليها مركز تحديث الصناعة فى الأعوام الأخيرة، وهى ربط المجتمع الصناعى بالبحث العلمى والمخرجات الأكاديمية فى مصر.

وأكد أن ذلك يأتى اتساقا مع أولويات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030؛ بهدف ربط البحث العلمى باحتياجات الدولة والمجتمع من خلال تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، فضلا عن تفعيل وتطوير نظام وطنى متكامل للابتكار يعمل على استغلال تطبيقات البحث العلمى ومخرجاته.

وبدوره، أشار نبيل يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة المشاركة إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار رغبة الشركة لتطوير تكنولوجيا الإضاءة المعمارية، والعمل على وجود منتج مصرى منافس للأسواق الحالية، وذلك من خلال التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، لافتا إلى أن الشركة قد شاركت بكبرى المشروعات القومية التى تظهر المعالم المصرية الأصيلة بجودة الإضاءة المعمارية.

شهد توقيع بروتوكول التعاون نبيل يوسف رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية، وعمرو البطريق رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC، وهشام باشا مدير إدارة التحول الرقمى والابتكار، وهيثم عبدالسلام مدير قطاع تطوير الأعمال Siraj، ومحمد فاروق مدير علاقات المستثمرين SIDC، ومصطفى عبيد المدير الإقليمى لمنطقة القناة.