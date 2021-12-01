الوزراء: صادرات الغاز تحقق أعلى معدل نمو عالمى خلال الربع الثالث من 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرى إلى مليون طن خلال الربع الثالث من 2021 وبمعدل نمو سنوى وصل إلى 900% والذى يعد الأعلى عالميا.





جاء ذلك فى إنفوجراف نشره مركز المعلومات، اليوم الأربعاء، رصد التطور الكبير الحادث فى صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرى.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من محطة دمياط للإسالة بلغت 1.6 مليون منذ عودتها للعمل فى فبراير من 2021 والتى يصل حجم الطاقة الاستيعابية لها حوالى 5 ملايين طن/السنة.

وبين الإنفوجراف أن الهند جاءت كأهم الدول المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعى المسال من محطة دمياط بنحو 430 ألف طن، وفى المرتبة الثانية باكستان بنحو 380 ألف طن.