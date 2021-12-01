محافظ أسوان: تطوير ورفع كفاءة حديقة السلام لخلق متنفس ترفيهى

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ أسوان -خلال جولة تفقدية لمتابعة الجهود الجارية لإعادة الوجه الحضارى لمدينة أسوان اليوم الأربعاء- بمواصلة تكثيف أعمال زراعة الأشجار لتكون مصدات للرياح وزحف الرمال على جانبى الطرق، وأيضا زراعة النباتات الزهرية والمسطحات الخضراء فى جوانب الطرق والشوارع الرئيسية، على أن تكون المسافة بين أحواض الزرع لا تقل عن 25 مترا، بالإضافة للتوسع فى خلق مساحات لتكون ساحات انتظار للسيارات للحد من التكدس المرورى، فضلا عن جرد الأتربة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، وتغيير خطوط الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية، مع التوسع فى تركيب البانرات الإعلانية واللوحات الإرشادية، علاوة على إنشاء التكسيات ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات مع دهانها، فضلا عن إعادة تأهيل المقاعد ومظلات الانتظار.

وشدد على أهمية رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة الإشغالات ومنع سير مركبة/التوك توك/، وإعادة الشئ لأصله بالنسبة للحفر من أجل تسويتها ورصفها، فضلا عن سرعة تنفيذ خطة الرصف للطرق المستهدفة من طرق كورنيش النيل والسادات والمطار وفيله/ الشلال، ومداخل ومخارج معابد فيله ووضع بانرات مضاءة بها، وأيضا كوبرى خزان أسوان البديل.