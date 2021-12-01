مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى تورنتو بكندا بسبب ”أوميكرون”

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران انه في ضوء التعليمات الصادرة بشان توقف حركة الطيران بين القاهرة و تورنتو تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور أوميكرون، تعلن الشركة عن تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى تورنتو بكندا اعتبارا من فجر غدا الخميس 2 ديسمبر ولحين إشعار آخر.

وتناشد الشركة الوطنية مصرللطيران عملائها المسافرين من وإلى تورنتو ضرورة مراجعة حجوزاتهم وتعديل مواعيد رحلاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء1717 داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم أو الوكيل السياحي.