أبو الغيط خلال زيارة لـ”إيديكس”: إضافة مهمة للأمن القومى المصرى والعربى

زار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (ايديكس 2021)، اليوم الأربعاء، حيث تفقد الأجنحة المختلفة، معربا عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث الذي يعكس مواكبة التقدم التكنولوجي على صعيد التسليح والدفاع.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط التقى خلال زيارته بكل من السادة رؤساء أركان الجيش المصري والإماراتي والجزائري، حيث عبر عن اقتناعه بأن مثل هذه المعارض العسكرية، التي يتم الإعداد لها بمعايير عالمية، تُمثل إضافة مهمة للأمن القومي العربي.
وأضاف أن تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا السلاح يُمثل عنصراً حاسماً في الحفاظ على الجاهزية والمعاصرة في نظم التسليح.
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