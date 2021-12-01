/663918/تشكيل-منتخب-السعودية-لمواجهة-الأردن-ببطولة-كأس-العرب

أعلن الفرنسي لورينت بونادي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأردن في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأرادي القطرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021 قطر، بالمنتخب الأولمبي للأخضر، لمواصلة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تشكيل السعودية أمام الأردن:

حراسة المرمى: محمد اليامي

خط الدفاع : مهند الشنقيطي، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، متعب الحرب.

خط الوسط: سعود عبدالحميد، تركي العمار، بدري المنشي، علي مجرش، يحيى.

الهجوم: عبدالله الحمدان

6 تبديلات في مباراة مصر ولبنان واللائحة تجيب

تنص اللائحة الدولية إذا أصيب أحد اللاعبين لا يحتسب تبديله ضمن التبديلات المدرجة وعلى هذا الأساس قام المنتخب المصري بإجراء 6 تبديلات في مباراة لبنان.

وكان أصيب حمدي فتحي وخرج في الدقيقة 38 من اللقاء ليدخل مهند لاشين بدلاً منه، لذلك لم يحتسب التبديل من التبديلات الخمسة كما تنص اللوائح الدولية.

وقام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

تصريحات أفشة

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونة: "مكسب مباراة لبنان هام في بداية البطولة أمام فرق قوية ومميزه”.

وأضاف: " جميع المباريات صعبة وكل فريق له أسلوب مختلف ونسعى للفوز دائما، نحن منتخب مصر ولن نتأثر بغيابات اللاعبين المحترفين، وأي شخص يرتدي قميص منتخب مصر عليه تحمل مسئوليته".

تاريخ مواجهات المنتخبين

ويمتلك الفراعنة تفوقا تاريخيا كبيرا على منافسه اللبناني حيث سبق أن تقابلا فى 6 مناسبات نجح المنتخب المصري في حسم 5 منها لصالحه مقابل تعادل وحيد ولم يتلق أى خسارة، وسجل 16 هدفا وتلقت شباكه هدفا وحيدا. وكانت بداية مواجهات الفراعنة مع لبنان فى عام 1961 بدورة الألعاب العربية التي استضافتها مدينة الدار البيضاء المغربية وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة، وكانت المواجهة الثانية فى دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة نابولي الإيطالية 1963 وانتهت المباراة بفوز مصر بثنائية نظيفة حيث يعد فوزًا اعتباريًا للفراعنة بعد انسحاب لبنان بعد تلقيه ثلاث هزائم.