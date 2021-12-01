وزيرة التعليم الفنلندية تعبر عن إعجابها الشديد بمنظومة التعليم فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقعت مصر وفنلندا، اليوم، مذكرة تفاهم بين البلدين، فى مجال التعليم والتعليم الفنى، ووقع المذكرة عن الجانب المصرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وعن الجانب الفنلندى وزيرة التعليم لى أندرسون.





وذكرت الوزارة، فى بيان مساء اليوم، أن شوقى استعرض مع نظيرته الفلندية عقب التوقيع، وجهات النظر حول الإصلاحات التى يشهدها قطاعى التعليم فى مصر وفنلندا، حيث قام الوزير باطلاع نظيرته الفنلندية على آخر التطورات الخاصة بتطوير المناهج، وعمليتى التأهيل المدرسى والتقييم، فضلا عن خطوات تطوير نظام التعليم الفنى فى مصر.

وأثنى وزير التربية والتعليم على نموذج التعليم الفنلندى والذى يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية، فضلا عن توفير فرص التعليم لكل فرد فى المجالات التى تتناسب مع قدراته واهتماماته، كما وجه الدعوة للوزيرة الفنلندية وعدد من مسئولى التعليم الفنلنديين، لزيارة القاهرة لبلورة أفكار ومقترحات التعاون التى تم الاتفاق عليها خلال زيارتها الحالية.

وبدورها، استعرضت الوزيرة الفنلندية الإصلاحات التى أدخلها الجانب الفنلندى حديثا على نظام التعليم والتى تتضمن رفع سن التعليم.

وأعربت الوزيرة الفنلندية عن إعجابها الشديد بالإجراءات والنجاحات التى استطاعت مصر تحقيقها حتى حينه فى إصلاح منظومة التعليم فى مصر، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات قد تم الإشادة بها عالميا وأن فنلندا تتابع عن قرب برنامج الإصلاح، وترى أنه برنامج مهم وناجح، كما أنه يتوائم مع مبادئ التعليم الفنلندية.