بسبب أوميكرون.. مصر للطيران تعلن توقف الطيران بين مصر وتورنتو

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أنه فى ضوء التعليمات الصادرة بشان توقف حركة الطيران بين القاهرة و تورنتو تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة إنتشار المتحور أوميكرون، تعلن مصر للطيران عن تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى تورنتو بكندا، إعتبارًا من فجر غدًا الخميس 2 ديسمبر ولحين إشعار آخر.





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