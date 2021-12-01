محافظ الدقهلية يوجه باستمرار إزالة التعديات وأعمال البناء المخالف

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، استمرار التصدى الفورى لحالات البناء المخالف وبدون ترخيص بمركزى المنصورة والسنبلاوين وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين فورا.





ففى مركز ومدينة السنبلاوين، أوضح متولى عبد العال رئيس المركز، أنه تمت متابعة أعمال إزالة فورية فى المهد على نفقة أحد المواطنين بقرية طماى الزهايرة لقيامه بالبناء على سطح الدور الأول علوى لغرفتين على مساحه 22 مترا مخالفا لرخصة البناء الصادرة له.

وفى مركز المنصورة، قالت رحاب المزين رئيس المركز، إنه تمت متابعة أعمال إزالة مبانى مخالفة لــ 4 حالات فى قريتى كوم الديربى وتلبانة التابعتين للمركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشدد مختار، على أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى والبناء المخالف وأنه حريص على المتابعة الشخصية المستمرة لأنشطة وجهود الوحدات المحلية فى كافة قطاعات العمل التنفيذى بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات لتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة قطاعات المرافق والخدمات وتطبيق القانون بكل الحزم حرصا على حقوق الجميع.