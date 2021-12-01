كفر الشيخ: اعتمادات مالية لتبطين 59 كم ترع بـ244 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين؛ إنه وردت إلى المحافظة اعتمادات مالية لتأهيل وتبطين 59 كيلومترا من الترع بقرى ومدن المحافظة بتكلفة تبلغ 244 مليون جنيه، مشيرا الى أنه جار العمل بـ 501 كيلومتر بتكلفة مليار و802 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 36%.





وأوضح المحافظ -فى تصريح اليوم الأربعاء- أن أعمال تأهيل وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية؛ فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين؛ مشيرا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بكفر الشيخ بالالتزام بالمواصفات والاشتراطات والاختبارات وضبط الجودة المطلوبه وحث طاقم الإشراف والمقاولين نحو رفع معدلات تنفيذ الأعمال.

وقال نورالدين إنه تابع الأعمال الجارية فى استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة؛ تنفيذا للمشروع القومى؛ وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكدا أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجار استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى؛ وجار العمل فى تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وكان المحافظ قد تلقى تقريرا من المهندس كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية فى أعمال المشروع القومى لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة؛ حيث تم الانتهاء من تبطين 186 كيلو ترع وجارى العمل فى 125 ترعة فى قرى المحافظة.

من جانبه، تفقد المهندس كمال ميدان عمليات تأهيل وتبطين ترع "الصفصاف"، "عليوة"، و"سيدى سالم" بزمام الإدارة العامة لرى غرب كفر الشيخ، حيث رافقه المهندس كمال القلماوى؛ مدير عام رى غرب كفر الشيخ.