/663920/دعاء-عريبي-تسأل-وزير-التربية-والتعليم-عايزين-نعرف-وجبات-المدارس-بتتصنع-ازاى

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال إلى مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن الاجراءات التى تقوم بها الوزارة فى الرقابة والإشراف على الوجبات المدرسية.

دوت الخليج النائبة دعاء عريبي تتقدم بسؤال لوزير التربية والتعليم وجاء فى طلب الإحاطة التى تقدمت به النائبة دعاء عريبي: فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنظومة التعليمية وسياسة الوزارة فى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وضمان جودة الوجبات الغذائية المدرسية. وطالبت عضو مجلس النواب، دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حديثها قائلة:على أن تكون الإجابة المقدمة على سؤالي السابق (كتابة) وذلك إعمالًا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب.

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