التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي

خرج حمدي فتحي لاعب الخط الوسط بمنتخب مصر من لقاء الفراعنة أمام لبنان على أثر إصابة قوية في الدقيقة 38، ودخل بدلاً منه مهند لاشين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي التشخيص المبدئي للاعب منتخب مصر هو أرتجاج خفيف في المخ، على أن يجري بعض الفحوصات صباح غداً للتأكد من إصابته وتشخيصها بشكل كامل للوقوف على حجمها.

وأشار الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بأن حمدي فتحي حالته مستقره ومطمئنه ولا توجد خطورة علبه عقب الإصابة.

كأس العرب.. 6 تبديلات لمنتخب مصر أمام لبنان تعرف على اللوائح

أجرى منتخب مصر 6 تبديلات أمام لبنان في اللقاء الذي أنتى بفوز افراعن بهدف نظيف، على ملعب " الثمامه"، ضمن المباراة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وتنص اللائحة الدولية إذا أصيب أحد اللاعبين لا يحتسب تبديله ضمن التبديلات المدرجة وعلى هذا الأساس قام المنتخب المصري بإجراء 6 تبديلات في مباراة لبنان.

وكان أصيب حمدي فتحي وخرج في الدقيقة 38 من اللقاء ليدخل مهند لاشين بدلاً منه، لذلك لم يحتسب التبديل من التبديلات الخمسة كما تنص اللوائح الدولية.

وقام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

نتيجة مباراة مصر ولبنان

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة متساوياً مع منتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة.

قام كيروش بدخول أحمد رفعت و مهند لاشين وأحمد زيزو وعمر كمال وأسامة فيصل وأيمن أشرف بدلاً من مصطفى فتحي وحمدي فتحي ومروان حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة .

وشهدت احداث الشوط الأول بين المنتخب المصري ولبنان، بسيطرة تامة من قبل الفراعنة على أحداث المباراة، ولكن بدون أهداف.

وتواجد حارس مرمى لبنان في المباراة بكل قوة بجانب الخط الدفاعي، بعد نجاحهم في التصدي للعديد من الكرات في المباراة.

وتلقى أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من اللقاء، بعد تدخل قوى على مدافع لبنان.

ويجمع لقاء اليوم بين المنتخب المصري واللبناني، في لقاء الجولة الاولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات، ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.