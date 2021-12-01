محمد صلاح يقود ليفربول أمام إيفرتون في ديربي «الميرسيسايد» بالدوري الإنجليزي

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أعلن المدرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن مباريات الاسبوع الرابع عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقود ليفربول النجم المصري محمد صلاح في مواجهة إيفرتون، أملاً أن يستمر في الانتصار وملاحقة تشيلسي الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

ويسعى الريدز للفوز أمام إيفرتون في لقاء صعب على الطرفين، بينما يريد الأخير تحقيق نتيجة جيده على ملعبه ووسط جماهيرة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

كيليهر، كوناتي، ميلنر، تشامبرلين، مينامينو، تسيميكاس، أوريجي، ويليامز، مورتون.

القدم الذهبية

حقق محمد صلاح جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام.

وتمكن محمد صلاح أن يحصد الجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتواجدت زوجه محمد صلاح معه خلال الحفل، وتم تسليمها الجائزة في حضور اللاعب الأفضل في العالم.

يذكر أن حفل القدم الذهبية أقيم اليوم في موناكو “فرنسا”.

وكان محمد صللاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور، وحقق المركز السابع في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

تشيلسي أفضل نادي في العالم من قبل فرانس فوتبول

توج فريق تشيلسي الإنجليزي، بأفضل نادي في عام 2021، بقيادة المدير الفني توماس توخيل، وقيادة سيزار أزبلكوتا بما قدموه من أداء في الموسم الماضي.

ونجح تشيلسي من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالنسخة الماضية، بقيادة توماس توخيل، في أول أعوامه مع البلوز.

دوناروما

ونجح الإيطالي دوناروما من التتويج بجائزة أفضل حارس من الألماني مانويل نوير والسنغالي إيدور ميندي حارس تشيلسي وبطل دوري أبطال أوروبا.

نجح الإيطالي دوناروما من التتويج بالجائزة، بعد تقديم موسم قوي وصعب، والتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2020، بالرغم من ضغر سنه.

وحرص دوناروما وهو على منصة التتويج بالشكر لزملائه السابقين في الفريق والحالي، أكد على الصعوبات التي واجهة في التدريبات للوصول إلى هنا.

روبيرت ليفاندوفيسكي

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي بجائزة أفضل مهاجم في عام 2021، بعد موسم قوي وتألق شديد، وتسجيل 41 هدف في الموسم بمختلف البطولات.

ويتواجد البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، في صفوف بايرن ميونخ الألماني، ومنتخب بلاده، والذي توج بالعام الماضي بالدوري الألماني مع فريقه.

وأشار روبيرت وهو على المنصة على فضل فريقه في التتويج بالجائزة، وقة دفاع فريقه في الموسم الماضي وما يقدمه فريقه معه ليصل لمنصت التتويج.