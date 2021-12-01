واستكمل البابا تواضروس سلسلة تأملاته فى مزمور 37، حيث أكد أن الشريعة تكون فى قلب الإنسان صاحب القلب النقى، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعيش درسا من دروس الحكمة فعليه أن يجعل لسانه ينطق بالحق.
وتابع: "لذلك يجب أن يكون لدى الإنسان الإيمان القوى المستقيم، وأن تعبر عن هذا الإيمان بالأعمال الصالحة الصانعة بالمحبة، وأن يكون قلب الإنسان تائبا باستمرار، لأن من خلال هذه التوبة يصير قلبك نقيا وينطق بكل الحق، فانتبه لئلا تقع فى هذه الخطية، الشر يقولون عليه خير والظلمة يقولون نور، وهكذا يعكسون الحقائق ويعيشون فى دائرة الشر بكل صوره، لذلك الإنسان يمكن أن يكون ناطقا بالحق إذا عاش بهذه الأساسيات".
وبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى منذ الأول من شهر سبتمبر الماضى سلسلة جديدة من العظات فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس فى الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس الرابع عشر من دروس هذه السلسلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من مركز لوجوس بوادى النطرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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