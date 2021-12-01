البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من مركز لوجوس بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء، مساء اليوم، من كنيسة التجلى بمركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وبثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.





واستكمل البابا تواضروس سلسلة تأملاته فى مزمور 37، حيث أكد أن الشريعة تكون فى قلب الإنسان صاحب القلب النقى، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعيش درسا من دروس الحكمة فعليه أن يجعل لسانه ينطق بالحق.

وتابع: "لذلك يجب أن يكون لدى الإنسان الإيمان القوى المستقيم، وأن تعبر عن هذا الإيمان بالأعمال الصالحة الصانعة بالمحبة، وأن يكون قلب الإنسان تائبا باستمرار، لأن من خلال هذه التوبة يصير قلبك نقيا وينطق بكل الحق، فانتبه لئلا تقع فى هذه الخطية، الشر يقولون عليه خير والظلمة يقولون نور، وهكذا يعكسون الحقائق ويعيشون فى دائرة الشر بكل صوره، لذلك الإنسان يمكن أن يكون ناطقا بالحق إذا عاش بهذه الأساسيات".

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثانى منذ الأول من شهر سبتمبر الماضى سلسلة جديدة من العظات فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس فى الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس الرابع عشر من دروس هذه السلسلة.