جدة - نرمين السيد - وأوضح فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "المحور الأول هو الطائرات سواء طائرات التدريب أو القتال أو الطائرات الموجهة دون طيار والطائرات الهدفية، إضافة إلى عمرة الطائرات والمحركات، والمحور الثانى هو محور الرادارات وأنظمة المراقبة".
وأضاف: "المحور الثالث هو القاذفات الصاروخية وفواتح الألغام، والمحور الرابع خاص بالسيارات المدرعة، ومعظم ما نعرضه فى EDEX 2021 هى تكنولوجيا ملك الهيئة العربية للتصنيع، ونحرص كسياسة دولة على نقل التكنولوجيا وتوطين وتعميق التصنيع المحلى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة العربية للتصنيع: نتواجد فى إيدكس 2021 بـ 4 محاور «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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