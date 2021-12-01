اللواء مهندس مجاهد عبد العزيز: مركز العمرة هو الأحدث على مستوى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال اللواء مهندس مجاهد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، إن مركز العمرة هو أحدث مراكز العمرات لطائرات الهليوكوبتر على مستوى الشرق الأوسط، وهو حديث من حيث التكنولوجيا المستخدمة، ويسع 20 طائرة هليوكوبتر فى نفس الوقت.





وأوضح مجاهد عبد العزيز لـ دوت الخليج أن المركز مجهز بحيث تدخل الطائرة ليتم عمل العمرة لها لكل الأجزاء الخاصة بها، حتى تكون جاهزة للطيران من جديد وجاهزة لكل الاختبارات الأرضية والجوية. وأضاف أن المركز معتمد عالميا، ومن شركة الهليوكوبتر الروسية ومركز التصميمات الروسى، وتم منحه كل شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

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