بحثا عن الصدارة .. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة نظيره إيفرتون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين فى العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوديسون بارك، في مواجهة قوية بديربى الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 28 نقطة خلفاً لتشيلسى المتصدر برصيد 30 نقطة ومانشستر سيتى الوصيف برصيد 29 نقطة، فيما يأتى إيفرتون فى المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

ودائماً ما تحمل مواجهات ديربى الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون، الندية والقوة لما تحمله هذة المباراة من تاريخ بالنسبة لعشاق الريدز والتوفيز.

تشكيل ليفربول أمام إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

تشكيل ليفربول

يأمل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في تحقيق الانتصار على إيفرتون، من أجل السير بخطى ثابتة نحو قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، خاصة وأن الفارق مع المتصدر والوصيف نقطتين.

ونجح فريق ليفربول فى الفوز خلال أخر 3 جولات من مسابقة الدورى الإنجليزى، على كل من وست هام وأرسنال وساوثهامبتون بالترتيب.

ويستهدف النجم المصرى محمد صلاح جناح ليفربول، استعادة نغمة التهديف من جديد، بعد انتهاء مباراة ساوثهامبتون الأخيرة بدون زيارة شباك القديسين.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الموسم الجارى 2021-2022 برصيد 11 هدفاً