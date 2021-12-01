مترو الإنفاق ينفي شائعة منع المواطنين غير الملقحين من ركوب المترو

نفي المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، حقيقة ما أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة الماضية، بشأن منع الركاب من دخول المحطات بسبب شهادة لقاح كورونا.

وأكد في تصريحاته، إنه لن يتم تطبيق أي قرار لأن محطات مترو الأنفاق متكدسة دائما بالركاب، لذلك لا يمكن تنفيذ هذا القرار بهذا المرفق، لافتا إلى تطبيقه داخل مقارات العمل والمصالح الحكومية ومنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.