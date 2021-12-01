مترو الإنفاق ينفي شائعة منع المواطنين غير الملقحين من ركوب المترو

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نفي المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادى، حقيقة ما أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة الماضية، بشأن منع الركاب من دخول المحطات بسبب شهادة لقاح كورونا.
وأكد في تصريحاته، إنه لن يتم تطبيق أي قرار لأن محطات مترو الأنفاق متكدسة دائما بالركاب، لذلك لا يمكن تنفيذ هذا القرار بهذا المرفق، لافتا إلى تطبيقه داخل مقارات العمل والمصالح الحكومية ومنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
وأشار المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق إلى ضرورة اتباع الركاب بالإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على أنفسهم.
وجاء ذلك ألانباء عندما شهدت بعض المحاكم منها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال شبرا وغيرها بعدم دخول المحامين للقاعات بدون كارت اللقاح المضاد لكورونا أو تقارير المسحة الطبية.
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