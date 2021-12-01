حقيقة غضب زيزو من أفشة بسبب ركلة الجزاء

دخل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر في حالة غضب، عقب عدم تسديده لركلة جزاء الفراعنة أمام لبنان التي سددها محمد مجدي أفشة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يريد زيزو أن يسدد ركلة الجزاء كونه المسدد رقم واحد في الزمالك وقام بتسجيل 5 ركلات جزاء منذ بداية الموسم مع الفارس الأبيض بالدوري، بينما لم يأتي أفشة المسدد رقم واحد في الأهلي لركلات الجزاء.

فاعتقد زيزو بأنه سيكون المسدد رقم واحد بالمنتخب عندما يكون بالملعب، ولكن ما حدث غير ذلك حيث قرر كيروش بأن يعطي أفشة الافضلية في تسديد ركلات الجزاء ويكون المسدد الأول بالمنتخب، وخلفه زيزو.

التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي

خرج حمدي فتحي لاعب الخط الوسط بمنتخب مصر من لقاء الفراعنة أمام لبنان على أثر إصابة قوية في الدقيقة 38، ودخل بدلاً منه مهند لاشين.

ويأتي التشخيص المبدئي للاعب منتخب مصر هو أرتجاج خفيف في المخ، على أن يجري بعض الفحوصات صباح غداً للتأكد من إصابته وتشخيصها بشكل كامل للوقوف على حجمها.

وأشار الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بأن حمدي فتحي حالته مستقره ومطمئنه ولا توجد خطورة علبه عقب الإصابة.

تصريحات أفشة

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونة: "مكسب مباراة لبنان هام في بداية البطولة أمام فرق قوية ومميزه”.

وأضاف: " جميع المباريات صعبة وكل فريق له أسلوب مختلف ونسعى للفوز دائما، نحن منتخب مصر ولن نتأثر بغيابات اللاعبين المحترفين، وأي شخص يرتدي قميص منتخب مصر عليه تحمل مسئوليته".

تشكيل مصر أمام لبنان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – محمود الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – محمد شريف – مروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء أحمد ياسين - عمر كمال - مروان داود - أحمد رفعت - أحمد سيد "زيزو" - أيمن أشرف - محمد صبحي - مهند لاشين - محمد عبد المنعم - أسامة فيصل - حسين فيصل - محمود جاد