/663925/كيروش-سعيد-بأداء-اللاعبين-وكنا-نستطيع-الفوز-بالستة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فوزالفراعنة بهدف نظيف على لبنان ضمن أول مباراة بدور المجموعات من كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش في تصريحات صحفية " تحكمنا في أجواء المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية اللقاء، وكنا نستحق أن نفوز في هذا اللقاء بستة أهداف، وأضاعنا فرص كثيره لم نستغلها بشكل جيد".

وأضاف: "أهنئ منتخب لبنان على ما قدموه، ولا أظن أن هذا المؤتمر من أجل الحديث عن التنظيم، يجب أن نظهر احترامنا للاعبين".

وتابع :"نحن نتطور ونتحسن من مباراة إلى أخرى، أنا سعيد بأداء جميع اللاعبين في مباراة اليوم سواء كانت معهم الكرة أو من دونه".

التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي

خرج حمدي فتحي لاعب الخط الوسط بمنتخب مصر من لقاء الفراعنة أمام لبنان على أثر إصابة قوية في الدقيقة 38، ودخل بدلاً منه مهند لاشين.

ويأتي التشخيص المبدئي للاعب منتخب مصر هو أرتجاج خفيف في المخ، على أن يجري بعض الفحوصات صباح غداً للتأكد من إصابته وتشخيصها بشكل كامل للوقوف على حجمها.

وأشار الدكتور محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بأن حمدي فتحي حالته مستقره ومطمئنه ولا توجد خطورة علبه عقب الإصابة.

تصريحات أفشة

وقال أفشة في تصريحات تليفزيونة: "مكسب مباراة لبنان هام في بداية البطولة أمام فرق قوية ومميزه”.

وأضاف: " جميع المباريات صعبة وكل فريق له أسلوب مختلف ونسعى للفوز دائما، نحن منتخب مصر ولن نتأثر بغيابات اللاعبين المحترفين، وأي شخص يرتدي قميص منتخب مصر عليه تحمل مسئوليته".

تشكيل مصر أمام لبنان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – محمود الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – محمد شريف – مروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء أحمد ياسين - عمر كمال - مروان داود - أحمد رفعت - أحمد سيد "زيزو" - أيمن أشرف - محمد صبحي - مهند لاشين - محمد عبد المنعم - أسامة فيصل - حسين فيصل - محمود جاد