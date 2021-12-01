/663926/أول-تعليق-من-عمر-كمال-بعد-إحالته-للتحقيق-كنت-بهرج

علق مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق بعدما رفع سمير صبري رفع قضية وقدم بلاغ ضده يتهمه به بالإساءة لمصر، في إشارة إلى أنه لم يكن يقصد الإهانة ولكنه كان يمزح مع جمهوره بالسعودية ليس إلا.

دوت الخليجيرصد أول تعليق من عمر كمال على قرار وقفه

وقال عمر كمال خلال الفيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "النهاردة فوجئت زي كل الناس بمواقع وصفحات كاتبين إني أحلت للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب اتهامات كتيرة منها إني أسأت لمصر وأهنت مصر وأسأت اسم مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، "أنا أهنت مصر في إيه؟ هزاري مع الجمهور السعودي اتفهم غلط وكأن قلت إن السعودية أرض مقدسة ومصر لأ”.

وتابع: “أنا مش مسئول عن أي صفحة كوميك كتبت كدة.. ودا فوتوشوب.. أنا قولت بهرج مع الجمهور السعودي بكلمتين أنا غيرتهم من زمان.. وقولت تمور وحليب لإن السعودية مشهورة بالتمر والحليب في الحرم".

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واختتم: "أنا مقصدش أهين مصر بأي شكل، أنا بعد كل حفلة خارج مصر أو أغنية بطلب التصفيق لمصر..أنا مقولتش السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة.. بلدنا أشرف من الشرف.. ومحدش معاه فيديو يثبت إني بقول الكلام دا".

إحالة عمر كمال للتحقيق

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإحالة عمر كمال، للتحقيق بعدما قام بتغيير أغنية “بينت الجيران”، أثناء حفله بالسعودية، اذ قام بتبديل "أشرب خمور وحشيش" إلى "تمور وحشيش"

عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات

هذا وكشف مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال عن رأيه في قرار الفنان هاني شاكر، بشأن منع 19 من زملاؤه مؤدي المهرجانات الأخرين والذي من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، وغيرهم.

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية “تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": “"أنا أولا نص أعمالي أغاني ونصها مهرجانات، وأنا عندي حل للخناقة دي كلها، قرار الأستاذ هاني شاكر فيه جزء كبير صح وأنا معاه قلبا وقالبا، لأنه بجد في ناس بتوع مهرجانات بيقولوا كلام مينفعش يتقال خالص، وأنا كعمر بتأذي منه، والفئة دي فعلا لازم تتمنع، أنا بقول ده إزاي يتقال، لأنها شتايم علني وعيني عينك، النوع ده لازم يتمنع”.

وتابع: "لكن في نفس الوقت نقابتنا المحترمة بجد أجازت الراب، ومنحت الراب مساحة كبيرة جدا على المسارح وشرعية، وما شاء الله برضو بيعموا بلاوي أكتر من المهرجانات وشغالين، أغاني كتير جدا ليهم فيها خناقات برضو وشتائم وقلة أدب، ومع ذلك النقابة اعترفت به وعملتله شعبة، طيب ما إحنا نعمل شعبة مهرجانات ببساطة”.