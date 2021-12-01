رئيس لجنة كورونا يكشف لـ«مساء DMC» أعراض متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض متحور كورونا الجديد "أوميكرون" تتمثل فى الإرهاق الشديد، إلا أن المصابين لم يفقدوا حاستى الشم والتذوق، مضيفا أن الحالات بسيطة ومتوسطة، وأنه حتى الآن لم تحدث وفيات نتيجة متحور كورونا الجديد، مؤكدا أن اللقاح والإجراءات الاحترازية طوق الأمان لمصر للنجاة من متحور كورونا.





وأضاف حسنى، فى مداخلة لبرنامج "مساء دى إم سى" على فضائية "دى إم سى" أن الشيء المؤكد أن المسحات الطبية تكتشف المتحور الجديد لكورونا سواء كان المسحة التقليدية أو المسحة السريعة، وهو الأمر الوحيد الجيد فى هذا الأمر. وأشار إلى أن الحالات التى ظهرت فى جنوب أفريقيا كانت فى مناطق لم يتخطى عدد متلقى اللقاح فيها الـ16%، كما أن هناك كثيرين منهم كانوا يعانوا من مرض نقص المناعة والأعراض كانت تختلف كثيرا من المتحورات الأخرى. وناشد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المصريين بالذهاب لتلقى اللقاح، مضيفا أنه لن يحمى من الإصابة بنسبة 100 % ولكنه يقلل الوفيات بنسبة 100%، وأنه لو وجد 100 مصاب و20 منهم توفوا ستجد أن نسبة الوفيات ممن تلقوا اللقاح لن تتعدى الـ2% أو 3%، مؤكدا أن نسبة الوفيات لا تقارن بين متلقى اللقاح وغير متلقى اللقاح.

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