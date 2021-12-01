/663927/كأس-العرب-منتخب-الأردن-يفوز-على-السعودية-بصعوبة-فيديو

حقق منتخب الأردن الفوز على نظيره السعودية بنتيجة 1/0، على ستاد " المدينة التعليمية"، ضمن اللقاء الأول من دور المجموعات بكأس العرب.

وبالرغم من مشاركة السعودية بالمنتخب الأولمبي إلا وأنهم قدموا أداء قوي وأضاعوا أكثر من فرصة، عكس المنتخب الأردني الذي كان يلعب على المرتدات ونجح في التسجيل منها عن طريق خليفه عادل الدوسري هدف ذاتي في الدقيقة 62.

وألغى حكم الفار هدف للمنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة بسبب دفع لاعب الفريق لحارس الأردن، كان كافي أن يعدل النتيجة.

وبتلك النتيجة يحصد الأردن أول 3 نقط بالمجموعة التي تضم المغرب وفلسطين والسعودية بجانب النشامى.

تشكيل السعودية أمام الأردن:

حراسة المرمى: محمد اليامي

خط الدفاع : مهند الشنقيطي، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، متعب الحرب.

خط الوسط: سعود عبدالحميد، تركي العمار، بدري المنشي، علي مجرش، يحيى.

الهجوم: عبدالله الحمدان

كأس العرب.. منتخب المغرب يفوز على فلسطين برباعية «فيديو»

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره فلسطين برباعية نظيفة ضمن المباراة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقدم المغرب لفاء قوي أستطاعوا أن يحسمو المباراة لصالحهم، في غياب تام للاعبي المنتخب الفلسطيني بالشق الهجومي. وأفتتح محمد النهيري الأهداف في الدقيقة 31 من تصويبة صاروخية سكنت شباك فلسطين.

ثم في شوط المباراة الثاني سجلوا 3 أهداف عن طريق كلاً من عبد الاله الحفيظي هدفين بالدقيقتين 56 و87، وبدر بانون من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

https://twitter.com/GlxOman18/status/1466104418303197195?s=20

وأضاع المنتخب المغربي أكثر من فرصة عن طريق بن شرقي وإسماعيل الحداد الذان قدموا لقاء جيد، وعلى الجانب الأخر لم يظهر المنتخب الفلسطيي بشكل جيد على المستوى الهجومي وكان متحفط معظم مجريات المباراة.

وبذلك الفوز يحصل المغرب على أول 3 نقاط له بالمجموعة الثالثة، التي تضم كلاً من فلسطين والسعودية والأردن.

تشكيل المغرب أمام فلسطين:

حراسة المرمى: الزنيتي أنس.

الدفاع: حمزة الموساوي، أشرف داري، بدر بانون، محمد الشيبي.

الوسط: أيمن الحسوني، محمد فوزير، وليد الكرتي،أشرف بنشرقي.

الهجوم: سفيان رحيمي، إسماعيل الحداد.

تشكيل فلسطين أمام المغرب:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط، عبد اللطيف البهداري، ياسر حامد، محمد خليل.

الوسط: محمد يامن، تامر صيام، محمود أبو وردة.

الهجوم : محمود دحادحة، ريبال دهامشة، عدي خروب.