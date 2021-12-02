سفير الإنسانية.. كريم يحارب متلازمة داون بالمواهب المتعددة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كريم، صاحب الوجه البشوش والضحكة التى تخطف القلوب، ويبدع فى إتقان العديد من الحرف اليدوية، منها الكروشية والتريكو والتطريز والرسم على القماش وصناعة الاكسسوارات والحلى وغيرها، وأصبحت منتجاته تغزو المعارض والمسابقات الدولية لذوى الهمم، وحاز على أرفع الأوسمة.





وقالت والدة كريم: "هو لا يشارك فى المعارض من أجل الحصول على الأموال، ولكنه يشارك بها لأنها تزيد من إبداعه وتعليمه وتدمجه أكثر فى المجتمع، وتصنع له طاقة إيجابية وتجعله سعيدا".

وأضافت لـ"مساء DMC": "هو يتعلم من فيديوهات اليوتيوب الأفكار الجديدة ويقلدها ويصنع أعمالا جديدة، ومن المنتظر أن يشارك فى معرض مركز المنارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى قريبا".

وتابعت: "شغل الهاندميد الخاص بكريم، أنا أعتز به جدا، ولا أبيع أعماله بسهولة فى المعارض، وهو شارك فى الإمارات أكثر من مرة مع سفراء الإبداع، وحصل على جائزة تقديرية على مستوى كل المشاركين، كما شارك فى مبادرة مصر تستطيع الدولية، وغيرها من المبادرات الدولية".

بعد هذا المجهود الكبير، أصبح كريم، 33 عاما، سفير القدوة الإنسانية للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحرف اليدوية بمشروع وطن، ومدير المشروعات المتناهية الصغر والحرف اليدوية بجمعية الريادة لتطوير الأعمال، ما جعل الرئيس السيسى يثنى عليه وعلى ما يقدمه من إبداع فنى.