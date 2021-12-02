وفد برلمانى يزور مجمع الإسماعيلية الطبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن زيارة وفد برلمانى، اليوم، لمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، منذ منتصف فبراير من العام الجارى.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه ضم الوفد البرلمانى أعضاء مجلس النواب "النائب محمد طلبة، النائب أحمد عثمان، النائب سامى سليم، النائب أحمد دندش، النائب أحمد البعلى، النائب رمضان إمام، النائبة رضوى جعفر" بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنه شملت زيارة الوفد تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، إقامة المرضى الداخلية، غرف العمليات، أقسام الأشعة والمعامل بمجمع الإسماعيلية الطبى، وغيرها من أقسام تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمجمع، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والذين أثنوا على جودة الخدمات والرعاية الصحية التى وفرتها لهم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وتابعت الهيئة، أنه خلال الزيارة اطمأن الوفد البرلمانى على صحة المواطن الذى أجريت له عملية زراعة الصمام الأورطى بتقنية التافى (TAVI)، كأول عملية من نوعها يتم إجراؤها داخل مجمع الإسماعيلية الطبى، والتى تتجاوز تكلفتها نصف مليون جنيه، ولا يتحمل المواطن سوى نسبة مساهمة فقط قدرها 300 جنيه، حيث أنه من منتفعى خدمات التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، والتى تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

واستكملت الهيئة، أنه أثنى الوفد البرلمانى على الجهد والعمل الجاد والمتميز للهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأبناء الشعب المصرى من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد وكافة المتعاملين بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، كما أشادوا بالميكنة والتحول الرقمى للخدمات الصحية والتى ساهمت فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، وأثرها الإيجابى على سرعة تطور الرعاية الصحية فى مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، دور مجلس النواب فى وضع تشريعات تخدم القطاع الصحى للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وكان منها إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، بما يشمله من خدمات طبية وعلاجية متميزة بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، ومشيرًا إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابى فى مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة فى تطوير البنية التشريعية للارتقاء بجودة الحياة الصحية للمصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، استعداد هيئة الرعاية الصحية الدائم لتنفيذ جميع مطالب المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين من المواطنين، والذى يمثلها أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها الارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر كأحد أهم الأهداف التنموية لما لها من عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدولة.

وكانت أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، صباح اليوم، نجاح أول عملية زراعة الصمام الأورطى بتقنية (التافى) لمُسِن داخل مجمع الإسماعيلية الطبى على يد أمهر استشاريى علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، يضم الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور ياسر صادق، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور محمود صباح، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد فريد، مدرس القلب والموجات الصوتية بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد عبد الشافى، مسؤول عن التنظيم الكهربى ومنظم القلب ومدرس القلب بجامعة قناة السويس، والدكتور سيد فياض، استشارى جراحة القلب وأستاذ ورئيس قسم القلب، والدكتور أحمد شبل، استشارى القسطرة، وبمعاونة فريق التمريض المتميز من مجمع الإسماعيلية الطبى.