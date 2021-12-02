الكشف الطبى على 1810 مواطنين فى قافلة شاملة بجامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ اليوم الأربعاء، قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "البصراط " والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وتم توقيع الكشف الطبى على 1810 مواطنين.





وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقى -فى بيان اليوم الأربعاء- أن القافلة الشاملة شاركت فيها كليات الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والزراعة، لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعوية فى مختلف المجالات للمواطنين بالمجان. ولفت إلى أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط و كيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، وقدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعية لنشر الوعى الصحى للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة، كما فحصت وعالجت 357 حيوانا.

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