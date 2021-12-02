/663928/ريال-مدريد-يضرب-أتليتك-بيلباو-بهدف-لبنزيما-في-الدوري-الاسباني-فيديو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو بهدف نظيف على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز النجم كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في المباراة بالدقيقة 40، ليعطي الأفضلية للنادي الملكي على أتليتك بيلباو، الذي لم يستطيع أن يتعادل خلال اللقاء.

https://twitter.com/Mwwodu2/status/1466145758823043072?s=20

وكان النادي الملكي له السيطرة في مجريات اللقاء وأضاع أكثر من كرة، بينما أتليتك بيلباو حاول على إستحياء أن يهدد مرمى ريال مدريد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 36 مغرداً منفرداً بصدارة الليجا الاسبانية، بينما يظل أتليتك بيلباو عند النقطة رقم 20 بالمركز الثامن.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أتليتك بيلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جوني

كريم بنزيما صاحب الألفية مع ريال مدريد

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.

بثنائية كريم بنزيما ريال مدريد يحقق الفوز على شاختار بدوري الأبطال

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وشختار دونتيسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام شختار دونيستك، في اللقاء المقام بينهم بملعب سنتياجو برنابيو ضمن لقائات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وإشبيلية

حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2/1 على ملعب "سنتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الليجا الاسبانية.

وقدم ريال مدريد لقاء قوي على ملعبه وبين جماهيره بعدما تم تجديده مؤخراً، وأستطاع أن يحسم المباراة لصالحة بعدما حاول من خلال فرص كثيرة لينجح في الأخير أن يحسم اللقاء لصالحة.

وأفتتح الأهداف رافا مير لإشبيلية في الدقيقة 12 من المباراة، ثم رد ريال مدريد بهدف التعادل عن طريق النجم كريم بنزيما بالدقيقة 32، وكانت أن تنتهي المباراة بالتعادل قبل أن يحرز اللاعب الشاب فينسيوس جونيور هدف قاتل للنادي الملكي بتصويبة صاروخية في الدقيقة 87.