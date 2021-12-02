هاني شاكر عن عمر كمال:«أهان البلد واستفزنا وسينال عقابه»

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علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تبرير عمر كمال بتغيير كلمات أغنية «بنت الجيران» خلال حفل إحياه بالمملكة العربية السعودية بأنه يقف على أرض طاهرة، لافتًا إلى أنه اُستفَز من هذا الكلام ويعتبره بمثابة إهانة للوطن.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان هاني شاكر على أزمة عمر كمال بسبب المقارنة بين السعودية ومصر.

هاني شاكر بمداخلة هاتفية مع أحمد موسى

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن النقابة مهتمة بمنع أي كلام خارج حفاظًا على أولاد مصر وأولاد الأمة العربية كلها.

هاني شاكر يهاجم عمر كمال

وأضاف موجهًا رسالة إلى كمال: «بتقول هنا كلام وفي الخارج عارف إنك بتعمل غلط، بتعمله غلط في مصر ليه؟ كل بلد في الدنيا ترى أن أرضها طاهرة ومقدسة، أرض مصر طاهرة وبلادنا العربية كلها طاهرة وندافع عنها بدمائنا»

وأكد أن عمر كمال سينا عقابه قائلًا: "أحيل للتحقيق أمام لجنة بالنقابة غدًا الخميس، وسيكون هناك عقاب كبير، متابعًا: "لن نستبق الأحداث، وهنشوف لجنة التحقيق هتوصل لإيه".

أول تعليق من عمر كمال بعد إحالته للتحقيق

هذا وقد علق مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق بعدما رفع سمير صبري رفع قضية وقدم بلاغ ضده يتهمه به بالإساءة لمصر، في إشارة إلى أنه لم يكن يقصد الإهانة ولكنه كان يمزح مع جمهوره بالسعودية ليس إلا.

وقال عمر كمال خلال الفيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: "النهاردة فوجئت زي كل الناس بمواقع وصفحات كاتبين إني أحلت للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب اتهامات كتيرة منها إني أسأت لمصر وأهنت مصر وأسأت اسم مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، "أنا أهنت مصر في إيه؟ هزاري مع الجمهور السعودي اتفهم غلط وكأن قلت إن السعودية أرض مقدسة ومصر لأ”.

وتابع: “أنا مش مسئول عن أي صفحة كوميك كتبت كدة.. ودا فوتوشوب.. أنا قولت بهرج مع الجمهور السعودي بكلمتين أنا غيرتهم من زمان.. وقولت تمور وحليب لإن السعودية مشهورة بالتمر والحليب في الحرم".

واختتم: "أنا مقصدش أهين مصر بأي شكل، أنا بعد كل حفلة خارج مصر أو أغنية بطلب التصفيق لمصر..أنا مقولتش السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة.. بلدنا أشرف من الشرف.. ومحدش معاه فيديو يثبت إني بقول الكلام دا".

إحالة عمر كمال للتحقيق

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإحالة عمر كمال، للتحقيق بعدما قام بتغيير أغنية “بينت الجيران”، أثناء حفله بالسعودية، اذ قام بتبديل "أشرب خمور وحشيش" إلى "تمور وحشيش"

عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات

هذا وكشف مطرب المهرجانات الشعبية، عمر كمال عن رأيه في قرار الفنان هاني شاكر، بشأن منع 19 من زملاؤه مؤدي المهرجانات الأخرين والذي من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، وغيرهم. وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية “تحت الشمس" عبر قناة "الشمس": “"أنا أولا نص أعمالي أغاني ونصها مهرجانات، وأنا عندي حل للخناقة دي كلها، قرار الأستاذ هاني شاكر فيه جزء كبير صح وأنا معاه قلبا وقالبا، لأنه بجد في ناس بتوع مهرجانات بيقولوا كلام مينفعش يتقال خالص، وأنا كعمر بتأذي منه، والفئة دي فعلا لازم تتمنع، أنا بقول ده إزاي يتقال، لأنها شتايم علني وعيني عينك، النوع ده لازم يتمنع”.

وتابع: "لكن في نفس الوقت نقابتنا المحترمة بجد أجازت الراب، ومنحت الراب مساحة كبيرة جدا على المسارح وشرعية، وما شاء الله برضو بيعموا بلاوي أكتر من المهرجانات، أغاني كتير جدا ليهم فيها خناقات برضو وشتائم وقلة أدب، ومع ذلك النقابة اعترفت به وعملتله شعبة، طيب ما إحنا نعمل شعبة مهرجانات ببساطة”.