/663932/مرتضى-منصور-يزور-نادي-الزمالك-اليوم-لأول-مرة-منذ-عودته

يزور المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك اليوم، لإستقبال الاعضاء والاحتفاء به لأول مرة منذ عودته لنادي الزمالك هو ومجلسه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون زيارة مرتضى منصور لنادي الزمالك في تمام الساعة الخامسة كما أعلن، وسيقابل جميع الاعضاء المتواجده في ذلك الوقت بالنادي لمعرفة وحل مشاكلهم.

وكان من المفترض أن تكون زيارة مرتضى منصور الأسبوع الماضي ولكن تأجلت لوفاة المستشر جلال إبراهيم، وبعدها أعلن مرتضى منصور تأجيل زيارته للنادي وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وفد من الزمالك يطير للبرتغال للتفاوض مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو

أستقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على ارسال وفد يطير للبرتغال، لمناقشة عقوبة شيكابالا ومحمد إبراهيم مع فرقهم السابقة.

ويرسل الزمالك محاميين لدراسة الأمر وأحد القانونين مع أمير مرتضى للاتفاق مع سبورتنج لشبونة وماريتيمو، لحل الأزمة بشكل ودي وجدولة المستحقات.

تفاصيل جلسة مرتضى منصور ووزير الرياضة اليوم بمقر الوزارة

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة اليوم، مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحين بمقر الوزارة.

وقال منصور: "الجلسة شهدت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنادي وكانت إيجابية للغاية".

وأكد رئيس الزمالك في وقت سابق أنه لن يتحدث عن الماضي بعد عودة الحق إلى أصحابه بعودة مجلس الإدارة من جديد لقيادة النادي، موجهًا الشكر لجماهير الأبيض العظيمة والشجاعة التي صمدت من أجل عودة الحق لأصحابه.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت عن عودة مرتضي منصور لرئاسة الزمالك من جديد، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإيقاف قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولبتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:00 مساء.

انتخابات نادي الزمالك المقبلة 2022

وكان الزمالك قد تختتم مبارياته قبل التوقف بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا خلف الأهلي المتصدر بـ5 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.