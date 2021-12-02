"هتف الشعب ونادى".. الإمارات تحتفل بـ50 عامًا على تأسيس الاتحاد (فيديو)

احتفلت دولة الامارات العربية المتحدة بالعيد الخميس لتأسيس الاتحاد، ونشرت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية فيديو للنشيد الوطنى للإمارات الذى كتبه الدكتور نايف عبيد في عام 1990، خلال الغزو العراقي للكويت، تحية للقوات المسلحة الإماراتية، التي أسهمت في تحرير الكويت، وتقديراً لدورها في الحفاظ على أمن وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتسبات الاتحاد. وتقول كلمات النشيد: هتف الشعب ونادى هتفَ الشعبُ ونادى قد بنينا الاتحادا ووهبناهُ قلوباً وعقولاً وزنودا قَد نَسَجنا من خُيوطِ الشمسِ نَصرا وأحلنا ظُلمةَ الديجورِ فجرا وَرَفَعنا رايةَ الوحدةِ حُرَةْ نصنعُ التاريخَ مجداً يعربيّا نملأُ الدنيّا بأطيابٍ نديّا * * * وَمَشينا خلفَ راعي الدارِ أُسْداً وشِبالا يَزرعُ الآمالَ فينا ويَغذّيها فِعالا فَطَلبنا العيشَ أحراراً كراما وَزَرَعنا الأرضَ حبّاً وسلاما وتسلّحنا كتاباً وحُساما نصنعُ التاريخَ مجداً يَعربيّا نملأُ الدنيا بأطيابٍ نديّا * * * وَعَزمْنا فجعلنا صُفرةَ الصحراءِ خضرا وبنينا فأنرنا بيتنا عقلاً وفكراً * * * يا بلادي كُلنا نحمي حِماكِ لنْ ينالَ الشرٌّ شبراً مِنْ ثراكِ نُرخِصُ الأنفسَ قُرباناً فداكِ نصنع ُ التاريخَ مجداً يَعربيّا نملأُ الدنيا بأطيابٍ نديّا

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