أسامة الأزهرى: المومياوات والتماثيل الفرعونية ليست أصناما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الأصنام والأوثان التى ذكرت فى القرآن الكريم كانت تُعبد من دون الله تعالى، بينما "المومياوات"، وغيرها من التماثيل الفرعونية الموجودة فى الحضارة المصرية القديمة كانت لا تعبد من دون الله.





جاء ذلك، خلال لقائه، مساء أمس الأربعاء، مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع على قناة "dmc" الفضائية. وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية: "هناك كُتب ومراجع تاريخية ذكرت أن القدماء المصريين آمنوا بالتوحيد وكانوا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة ويوم القيامة، وكتاب الموتى لقدماء المصريين عن الدار الأخرة يكاد يكون هو نفس كلام أهل الإسلام حول البعث، فكان المصرى القديم يعظم ما بعد الموت وفكرة التوحيد". وأضاف: "القراءة الواسعة فى هذا الميدان، تثبت أن فكرة الوثنية أمر لا أساس له من الصحة، ومنذ عقود مضت كان هناك حملة شرسة تحاول تشكيك الإنسان المصرى فى مؤسسات بلده وتاريخه وذاته، المستهدف الأول هو تشكيك المصريين فى مؤسساتهم".

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