جاء ذلك، خلال لقائه، مساء أمس الأربعاء، مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع على قناة "dmc" الفضائية.
وأضاف الأزهرى: "بعدما فشلوا فى التشكيك فى مؤسسات البلد، التجأوا إلى التشكيك فى تاريخ وذات الشعب المصرة، فأطلقوا الشائعات حول حرب أكتوبر وبناء الأهرامات وغيرهم، وأرادوا أن يخرج الإنسان المصرى ويقول إن التاريخ الذى نفخر به وثنية وكفر".
وتابع: "الإمام بن جرير الطبرى، قال إن سيدنا سعد بن أبى وقاص، عندما فتح فارس، وجد التماثيل منصوبة، فتركها وصلى صلاة المسلمين، ولم يهدمها، أما النبى عندما أوصى سيدنا على بن أبى طالب بهدم الأصنام فى فتح مكة، لأنها كانت تُعبد، أما فى فارس، فكانت فتنتهم وعبادتهم للنار، وليس لهم حاجة فى التماثيل لذلك لم تُهدم".
واختتم مستشار الرئيس: "ما رأيناه فى افتتاح طريق الكباش، وفى موكب المومياوات، هو شيء مشرف نفتخر به، ووضع مصر فى مكانة لائقة ورسالة للعالم أن هذا البلد يدير أزماته بنجاح، ويستطيع فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها العالم أن ينظم تلك الأحداث المبهرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزهرى لـ مساء dmc: من يدعى أن المومياوات أصناما يريد هدم مؤسسات الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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