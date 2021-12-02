الأزهرى لـ مساء dmc: من يدعى أن المومياوات أصناما يريد هدم مؤسسات الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الذين يقولون إن المومياوات الفرعونية والتماثيل المصرية القديمة "أصناما" يريدون التشكيك فى مؤسسات الدولة، وتشكيك الشعب نفسه فى تاريخه.





جاء ذلك، خلال لقائه، مساء أمس الأربعاء، مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع على قناة "dmc" الفضائية.

وأضاف الأزهرى: "بعدما فشلوا فى التشكيك فى مؤسسات البلد، التجأوا إلى التشكيك فى تاريخ وذات الشعب المصرة، فأطلقوا الشائعات حول حرب أكتوبر وبناء الأهرامات وغيرهم، وأرادوا أن يخرج الإنسان المصرى ويقول إن التاريخ الذى نفخر به وثنية وكفر".

وتابع: "الإمام بن جرير الطبرى، قال إن سيدنا سعد بن أبى وقاص، عندما فتح فارس، وجد التماثيل منصوبة، فتركها وصلى صلاة المسلمين، ولم يهدمها، أما النبى عندما أوصى سيدنا على بن أبى طالب بهدم الأصنام فى فتح مكة، لأنها كانت تُعبد، أما فى فارس، فكانت فتنتهم وعبادتهم للنار، وليس لهم حاجة فى التماثيل لذلك لم تُهدم".

واختتم مستشار الرئيس: "ما رأيناه فى افتتاح طريق الكباش، وفى موكب المومياوات، هو شيء مشرف نفتخر به، ووضع مصر فى مكانة لائقة ورسالة للعالم أن هذا البلد يدير أزماته بنجاح، ويستطيع فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها العالم أن ينظم تلك الأحداث المبهرة".