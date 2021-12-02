تعيين خدمات المرور لاستكمال أعمال تطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة

ويستلزم ذلك إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:
غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس وتحويل كافة أنواع المركبات إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاهين.
غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى" أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائرى الإقليمى، وتحويل جميع أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.
تبدأ الأعمال اعتباراً من الساعة 7 صباح الجمعة الموافق 3/12/2021 وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ومن جانبها تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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