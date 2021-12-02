جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقًا، للانتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور بـ الجيزة.
يستلزم ذلك استمرار الغلق الكلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى، لمدة عشرة أيام، اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل، على أن تبدأ الأعمال خلال تلك الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا دون تعطيل حركة المرور.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكثيف الخدمات المرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بـ محور كمال عامر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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