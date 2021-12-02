تحويلات مرورية لـ ربط كوبرى محور عين الصيرة بـ الطريق الدائرى

وكشفت "المرور" أن هذا الأمر يستلزم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى :
أولا: القادم من مناطق أعلى الأتوستراد ومتجه إلى الجيزة، وأعلى النيل، تحويل الطريق الرئيسى إلى الطريق الداعم بطول 500 متر، والعودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى، على أن تكون فترة الأعمال 30 يومًا اعتبارا من الساعة 7 مساء الثلاثاء الماضى، وعلى مدار اليوم بالكامل.
ثانيا: القادم من مناطق الجيزة، وأعلى النيل ومتجه إلى مناطق القاهرة الجديدة، اتخاذ المنزل المؤدى إلى طريق الكورنيش مع غلق مطلع أثر النبى المتجه أعلى الطريق الدائرى فى نفس الاتجاه، على أن تبدأ الأعمال اعتبارا من غد الجمعة من الساعة 12.05 صباحا، وحتى الساعة 6 صباحا يوميا، وعلى مدار 15 يوما.
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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