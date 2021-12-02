انقطاع المياه اليوم عن 5 مناطق كبرى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، انقطاع المياه عن بعض مناطق شرق المحافظة، اليوم الخميس، بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1500 مم المغذى لمحطة المعمورة، وستجرى إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.





وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق "الإصلاح، والمعمورة، وأبو قير والطابية وخورشيد" شرق الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ 10 صباحا. وناشدت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.

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