طقس الخميس.. استمرار الشبورة وانخفاض الحرارة.. القاهرة 22

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.





وتوقعت الأرصاد استمرار تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتحديدا حتى الساعة الثامنة صباحا. حالة الطقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 22 14 الإسكندرية 21 14 وادي النطرون 21 14 طنطا 22 14 شبين الكوم 22 14 دمنهور 21 14 بلطيم 21 14 مطروح 20 13 السلوم 18 13 سيوة 18 13 بورسعيد 21 14 دمياط 21 14 الزقازيق 22 14 المنصورة 21 14 الإسماعيلية 22 14 السويس 22 14 العريش 20 14 رفح 20 14 رأس سدر 20 14 نخل 20 11 نويبع 24 15 طابا 20 15 كاترين 20 11 الطور 24 15 شرم الشيخ 25 15 الغردقة 25 15 مرسى علم 27 16 الفيوم 22 13 بني سويف 22 12 المنيا 22 12 أسيوط 22 11 سوهاج 23 12 قنا 24 12 الأقصر 25 12 أسوان 26 13 إدفو 26 13 أبو سمبل 26 12 الوادي الجديد 25 13 شلاتين 30 18 أبو رماد 30 18 حلايب 27 18 رأس حدربة 27 18

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