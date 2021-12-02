الليلة.. انقطاع المياه عن 16 منطقة فى مدينة العبور

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، أنه سيتم قطع المياه عن 16 منطقة فى المدينة من الساعة الـ 11 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الـ 5 من صباح غدا الجمعة.





وقال، فى بيان له، إن انقطاع المياه يأتى بسبب القيام بأعمال الربط على رافع المياه الجديد على محطة مياه العبور، لافتا إلى أن مناطق انقطاع المياه هى: "الحى الأول محليات "5 - ٦ - ٨ – ١٢ - منطقة الـ800 م " - الحى الثانى - الحى الثالث - الحى الرابع - الحى الخامس من بلوك "16001 : 16034". واستكمل: "الحى الثامن "الإسكان العائلى من 1 : 8" - الحى التاسع من بلوك 18040 : 18070 - حى الشباب - مركز المدينة - جنة للإسكان الفاخر - المستثمر الصغير - حى الترفيهية - دار مصر 1 و2 - نزهة العبور - المنطقة الصناعية ب/ج – مدينة العبور الجديدة". وأهاب رئيس جهاز العبور، بمواطنى المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكداً أنه سيتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها فى أسرع وقت مكن.

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