/663934/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس مباريات هامة ومن أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهامبر ضد ينتفورد الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد آرسنال في تمام الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiu

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة تورينو ضد إمبولي في تمام الساعة 7:30 مساء

تقام مباراة لاتسيو ضدأودينيزي في تمام الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

يني ملطية ضد سبور بلدية أكهيسار سبورفي تمام الساعة 2 ظهرا

قونيا سبور ضد فان سبور في تمام الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

هوراكان مليليةضد ليفانتي في تمام الساعة 8 مساء

سان اغوستين ضد أوساسونا في تمام الساعة 8 مساء

اوترياس ضد فالنسيا في تمام الساعة 8:30 مساء.

نتيجة مباراة ليفربول أمس

حقق ليفربول فوز عريض على نظيره إيفرتون بنتيجة 4/1 ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم الريدز لقاء قوي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون الذي لم يظهر بشكل جيد في المباراة، وقدم النجم محمد صلاح لوحة فنية خلال اللقاء بتسجيله هدفين بشكل أكثر من رائع.

وسجل أهداف ليفربول كلاً من هندرسون وجوتا وهدفين لمحمد صلاح، بينما سجل ه ديماراي جراي هدف إيفرتون الوحيد في المباراة.

وبذلك الفوز برتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 31 بالمركز الثالث، بينما يظل إيفرتون في المرك الرابع عشر بـ 15 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

كيليهر، كوناتي، ميلنر، تشامبرلين، مينامينو، تسيميكاس، أوريجي، ويليامز، مورتون