/663935/تعرف-على-موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-آرسنال-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة ضد آرسنال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مانشستر يونايتد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهو يواصل المعاناة على مستوى النتائج والتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل مان يونايتد المتوقع

في حراسة المرمي: دافيد دي خيا هاري ماجواير -فيكتور ليندلوف - إيريك بايي أليكس تيليس - فريد - سكوت ماكتومياني - آرون بيساكا

برونو فيرنانديش - جيدون سانشو كريستيانو رونالدو.

نتيجة مباراة مان يونايتد امام تشيلسي

تعادل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة رقم 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت قمة الجولة هي الاهتمام الكبير للمشجعين والمتابعين، خاصة أنها المباراة الأولى للمدرب المؤقت مايكل كاريك في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد رحيل المدرب السابق اولي جونار سولشاير.

وسيطر تشيلسي على مجريات اللقاء، ولكن لم يتمكن من تحقيق الفوز وذلك بسبب الصلابة الدفاعية للشياطين الحمر.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة مستمرة من لاعبي تشيسي ولكن دون تسجيل أي أهداف، ولجأ مانشستر يونايتد للدفاع للخروج بالنتيجة السلبية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني فاجئ مانشستر يونايتد أصحاب الأرض، وسجل جادون سانشو الهدف الأول للشياطين الحمر بعد خطأ كارثي من جورجينيو لاعب خط وسط تشيلسي.

وحصل فريق تشيلسي على ركلة جزاء لصالح تياجو سيلفا، وحولها جورجينيو داخل الشباك معلنا عن التعادل المستحق.

واستمر ضغط فريق تشيلسي من أجل إحراز الهدف الثاني ولكن ظلت المباراة متكافئة بين الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.