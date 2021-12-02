/663936/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراته المقبلة أمام نظيرة وولفرهامبتون، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

نتيجة مباراة ليفربول أمس

حقق ليفربول فوز عريض على نظيره إيفرتون بنتيجة 4/1 ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم الريدز لقاء قوي في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون الذي لم يظهر بشكل جيد في المباراة، وقدم النجم محمد صلاح لوحة فنية خلال اللقاء بتسجيله هدفين بشكل أكثر من رائع.

وسجل أهداف ليفربول كلاً من هندرسون وجوتا وهدفين لمحمد صلاح، بينما سجل ه ديماراي جراي هدف إيفرتون الوحيد في المباراة.

وبذلك الفوز برتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 31 بالمركز الثالث، بينما يظل إيفرتون في المرك الرابع عشر بـ 15 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

بدلاء ليفربول أمام إيفرتون

كيليهر، كوناتي، ميلنر، تشامبرلين، مينامينو، تسيميكاس، أوريجي، ويليامز، مورتون.

القدم الذهبية

حقق محمد صلاح جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام.

وتمكن محمد صلاح أن يحصد الجائزة بعد منافسة مع ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتواجدت زوجه محمد صلاح معه خلال الحفل، وتم تسليمها الجائزة في حضور اللاعب الأفضل في العالم.

يذكر أن حفل القدم الذهبية أقيم اليوم في موناكو “فرنسا”.

وكان محمد صللاح يتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم بالون دور، وحقق المركز السابع في القائمة التي تصدرها ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.