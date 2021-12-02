أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يفتتح وزير العدل المستشار عمر مروان، محكمة بنى عبيد الجزئية بمحافظة الدقهلية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتقريب جهات التقاضى للمواطنين.

القاهرة

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة العبور اعتبارًا من الساعة 11 مساءً، وحتى الساعة 5 صباح غد الجمعة، ولمدة 6 ساعات، نظراً للقيام بأعمال الربط على رافع المياه الجديد على محطة مياه العبور.

والمناطق هى مناطق الحى الأول محليات 5 - 6 - 8 - 12 - منطقة الـ800 م - الحى الثانى - الحى الثالث - الحى الرابع - الحى الخامس من بلوك 16001 : 16034 - الحى الثامن "الإسكان العائلى من 1 : 8" - الحى التاسع من بلوك ( 18040: 18070) - حى الشباب - مركز المدينة - جنة للإسكان الفاخر - المستثمر الصغير - حى الترفيهية - دار مصر 1 و2 - نزهة العبور - المنطقة الصناعية ب/ج.

ستوكهولم

يلتقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مع نظيره الأمريكى انتونى بلينكن على هامش قمة وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى ستوكهولم، حيث من المقرر أن يبحثا التصعيد عند الحدود الأوكرانية.