رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 627 حالة إشغالات متنوعة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الفيوم عددا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضى، تمكنت خلالها من رفع 10295 طن قمامة، وإزالة 627 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1659 كشاف إنارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.





وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، ورفع المخلفات بالشوارع الداخلية بمنطقة مساكن التفتيش، والمنطقة المحيطة بمدرسة محمد معبد، وكذلك الشوارع الداخلية بحى الجون، وشارع المدارس، والبارودية، إضافة إلى الطرق الرئيسية ومداخل قرى العدوة، وسيلا، ودسيا، وزاوية الكرادسة، ومنشاة عبد الله، والعزب، وهوارة المقطع، وهوارة عدلان، واللاهون، والشيخ فضل.

وأضاف أنه تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، كما تم صيانة وتركيب 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة، والشوارع الداخلية بالأحياء، وصيانة كشافات طرق قرى منشأة عبد الله، وتلات، ودسيا، والعزب، وكفور النيل، والشيخ فضل، ودمو.

ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2145 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 243 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة وتركيب 419 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

فيما أشار المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى تنظيم 6 حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 400 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 60 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم تركيب وصيانة 480 كشاف إنارة بمدينة يوسف الصديق وقرى المركز.

وكشف خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، عن تنظيم 42 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، تم خلالها رفع 4150 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 74 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، فضلا عن صيانة 360 كشاف إنارة.