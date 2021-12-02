رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 627 حالة إشغالات متنوعة بالفيوم

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وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، ورفع المخلفات بالشوارع الداخلية بمنطقة مساكن التفتيش، والمنطقة المحيطة بمدرسة محمد معبد، وكذلك الشوارع الداخلية بحى الجون، وشارع المدارس، والبارودية، إضافة إلى الطرق الرئيسية ومداخل قرى العدوة، وسيلا، ودسيا، وزاوية الكرادسة، ومنشاة عبد الله، والعزب، وهوارة المقطع، وهوارة عدلان، واللاهون، والشيخ فضل.
وأضاف أنه تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، كما تم صيانة وتركيب 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة، والشوارع الداخلية بالأحياء، وصيانة كشافات طرق قرى منشأة عبد الله، وتلات، ودسيا، والعزب، وكفور النيل، والشيخ فضل، ودمو.
ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2145 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 243 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة وتركيب 419 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما أشار المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى تنظيم 6 حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 400 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 60 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم تركيب وصيانة 480 كشاف إنارة بمدينة يوسف الصديق وقرى المركز.
وكشف خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، عن تنظيم 42 حملة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، تم خلالها رفع 4150 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 74 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، فضلا عن صيانة 360 كشاف إنارة.
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